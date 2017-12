Depois de 19 meses de alta, roubos caem no Estado de São Paulo

Atualizado às 21h38

SÃO PAULO - Depois de 19 meses de alta, o registro de roubos no Estado de São Paulo sofreu a primeira freada em janeiro deste ano, com queda de 4,1%, na comparação com o mesmo mês do ano passado. Em números absolutos, divulgados nesta terça-feira, 24, foram 25.880 ocorrências, ante 26.987 em janeiro de 2014. Na capital, o delito oscilou 1,7% para baixo, de 13.416 casos para 13.188.

A disparada dos roubos e furtos no Estado – casos que não incluem carros, cargas e bancos, mas carteiras e celulares, por exemplo – ocorria desde junho de 2013. No comparativo de dois anos, os roubos ainda estão em um patamar 27% mais alto do que antes de a tendência de alta começar. Mas da cesta de índices de criminalidade divulgados mensalmente pela Secretaria de Estado da Segurança Pública, que inclui 20 delitos, apenas a categoria “roubo de carga” teve aumento em janeiro: 1,34%, na comparação com o mesmo mês de 2014, passando de 771 para 782 casos.