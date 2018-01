Após 10 dias internado, d. Paulo Evaristo Arns deixa hospital

SÃO PAULO - O cardeal d. Paulo Evaristo Arns, de 93 anos, arcebispo emérito de São Paulo, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira, 10. Ele estava internado desde o dia 1º, no Hospital Santa Catarina, para onde havia sido levado após uma brusca queda na consciência.

No mesmo dia de sua internação, ele recobrou os sentidos, abriu os olhos e conversou com os médicos. No dia seguinte, recebeu a visita do cardeal arcepispo de São Paulo, d. Odilo Pedro Scherer.

"Ele está sereno e se alegrou quando lhe falei da novena a São José de Anchieta (santo cujo dia é celebrado em 9 de junho)", relatou Scherer, na ocasião. O cardeal arcebispo ainda disse que d. Paulo Evaristo Arns "pediu a benção e enviou uma benção, especialmente aos padres".

Na sexta-feira, dia 5, Arns deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e foi transferido para um quarto no mesmo Hospital Santa Catarina.

A alta foi confirmada pelo diretor técnico do Hospital Santa Catarina, Julio César Massonetto, em nota enviada à imprensa, às 12h55 desta quarta. Durante os dez dias em que esteve internado, d. Paulo Evaristo Arns ficou sob os cuidados da equipe chefiada pelo médico Humberto Benedetti.