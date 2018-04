Depois de 1 ano e meio, Linha 4 ganha sinal de celular

Mais de um ano e meio depois de abrir, a Linha 4-Amarela, considerada a mais moderna do Metrô de São Paulo, só começa a oferecer hoje sinal de telefonia celular, e ainda de forma parcial. No início, o serviço estará disponível a clientes de Oi, Tim e Vivo - e só no trecho de 7,2 km entre as Estações Faria Lima e Luz.

"A Claro e a Nextel (começam a funcionar) alguns dias depois. É tudo uma questão de concluir o ajuste dos equipamentos", diz Luís Valença, presidente da concessionária ViaQuatro, que administra a linha.

Os passageiros que usam as Estações Pinheiros e Butantã precisarão aguardar até março. É essa a previsão para que o sinal esteja liberado no percurso de 1,8 km entre essas paradas. Valença explica que o sinal será de segunda (2G) e terceira geração (3G), com transmissão de voz e dados.

No total, 89 antenas e 30 mil metros de cabos de radiofrequência - instalados ao longo do túnel - garantirão o acesso ao sinal de telefone para os mais de 500 mil passageiros que usam a Linha 4-Amarela diariamente.

Mas o que explica a demora para o início desse serviço? "Tivemos de superar duas dificuldades. Uma de natureza contratual: tentamos encontrar uma solução que trouxesse vantagem para todo mundo. Não tinha sentido fechar negócio com cada operadora separadamente e cada uma ter de instalar seus cabos e antenas", explica Valença. "A segunda, e mais relevante, foi que o processo de instalação não poderia prejudicar a implementação da linha em si." Segundo ele, só nos últimos quatro meses, após a inauguração de República e Luz, as operadoras puderam fazer o serviço.

No resto do Metrô, o sinal de celular já existe em percursos subterrâneos desde 2008. Porém, em alguns trechos, como os que ficam sob a terra entre Vila Prudente e Sacomã, na Linha 2-Verde, que é mais recente, ainda há falhas na conexão.

Linha Verde. O Metrô divulgou ontem que iniciará, no domingo, os testes com o CBTC, sistema que diminui o intervalo entre os trens e a superlotação das plataformas, no trecho entre as Estações Vila Prudente, Tamanduateí e Sacomã. Por isso, as três estações ficarão fechadas até o meio-dia no domingo.