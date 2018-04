Depois da reforma, empresário recebeu notificação de saída O empresário Felício Gonçalves, de 50 anos, mudou com a família para o imóvel da Rua Braga, na região do Jabaquara, zona sul da capital, há sete anos. Passou a reformar o imóvel, que é da família da mulher dele há mais de 40 anos. Terminou a obra só no mês passado, coincidentemente quando soube da desapropriação. Ele calcula ter investido R$ 150 mil nas mudanças. A casa de 300 m2 tem seis quartos e dois andares. O empresário garante até já ter recebido uma proposta de R$ 430 mil. "Não fiz negócio. Este imóvel tem valor sentimental."