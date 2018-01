Depois da enchente, carros são tirados de piscinão em SP

Três carros que foram arrastados pela chuva na tarde da segunda-feira, 22, foram tirados do 'Piscinão da Água Espraiada', na zona sul de São Paulo. Os veículos foram tirados do local nesta terça-feira, 23. Eles estavam parados no final da Rua João de Léry e foram arrastados por um córrego. Fotos: Marcelo Ximenez/AE Escavadeira tenta tirar um dos carros que foi arrastado pela chuva e acabou em piscinão na zona sul Foto: Marcelo Ximenez/AE Carros estavam parados na Rua João de Léry quando foram arrastados pela água da chuva Foto: Marcelo Ximenez/AE Os três veículos foram arrastados até o piscinão durante o temporal que atingiu a cidade na segunda Foto: Marcelo Ximenez/AE Motorista que perdeu o carro durante a enchente da segunda mostra a carteira de motorista