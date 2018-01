Depois da chuva, paulistanos devem ter dia de sol e calor

Os paulistanos, que nesta segunda, 12, acordaram debaixo de chuva, devem esperar por uma terça-feira, 13, de calor e sol. A máxima prevista para esta terça na capital é de 31ºC.

Segundo a Climatempo, na Grande São Paulo o dia pode amanhecer ainda com névoa por causa da umidade do ar, mas o sol aparece forte já pela amanhã e ajuda os termômetros a subir.

Enquanto nesta segunda-feira, a máxima não chegou aos 24ºC, na terça, a previsão é de temperaturas na casa dos 30ºC.

O calor também vai chegar a cidades do sul e leste do Estado. O litoral, a região de Sorocaba e o Vale do Paraíba, que não tiveram altas temperaturas nesta segunda por causa da chuva, devem registrar máximas mais elevadas nesta terça, segundo a Climatempo.

Como o ar permanecerá úmido, é provável que ocorram pancadas de chuva com raios e rajadas de vento na parte da tarde e à noite.

Frio à vista. O calor desta terça-feira, no entanto, não deve demorar muito. Uma nova frente fria se aproxima do Estado e deve causar um choque térmico para a população da Grande São Paulo e de outras regiões do Estado.

Segundo a Climatempo, a frente fria traz uma massa de ar polar forte para os padrões do mês de dezembro. Com isso, o calorão típico desta época do ano, que antecede a chegada do verão, deve ser amenizado nos próximos dias.

A máxima prevista para quarta-feira é de 27ºC. Já na quinta, que pode ser o dia mais frio desta semana, os termômetros não passam de 22ºC e a mínima fica em apenas 16ºC.