Depois da capital, Virada levará 989 atrações a 23 cidades do interior de SP

SOROCABA - Depois de São Paulo, será a vez dos moradores de 23 cidades do interior e do litoral de curtirem a Virada Cultural Paulista. Em sua quarta edição, a programação já tem 989 atrações confirmadas para as 24 horas do evento, entre os dias 14 e 15 de maio. Os organizadores garantem que esta edição vai contemplar todos os estilos musicais, do rock ao rap, passando pelo erudito, samba, reagee e sertanejo. Haverá ainda teatro, circo, dança, cinema, oficinas de arte e circo, tudo de graça.

As prefeituras começam a preparar a infraestrutura para atender o público. Algumas cidades terão ônibus de graça ou com tarifa reduzida.A organização tomou o cuidado de distribuir os eventos conforme as características de cada cidade. Santos e Baixada Santista, por exemplo, terão shows com as cantoras Marina de La Riva, Elba Ramalho e Karina Burh. Em Sorocaba, o público vai apreciar Marcelo Bratke e Vânia Bastos, além de um show com Paralamas do Sucesso. Os Titãs, Pata de Elefante e Mariana Aydar serão atrações em São José do Rio Preto.

São João da Boa Vista vai curtir Lobão e Maria Gadú, além do Quinteto em Branco e Preto. Uma "salada cultural" moderna é o que prometem os organizadores para São José dos Campos. Garotas Suecas, Pitty, Les Pops e Almir Sater se alternam nos palcos. Maria Alcina e os Detonautas fazem a festa em Santo André, que terá ainda o Balé Stagium e Os Saltimbancos.

As outras cidades que receberão artistas e eventos na Virada são Araçatuba, Araraquara, Assis, Botucatu, Caraguatatuba, Franca, Indaiatuba, Jundiaí, Marília, Mogi das Cruzes, Mogi Guaçu, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e Santa Bárbara do Oeste.