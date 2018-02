Depoimento de testemunhas de defesa do acidente da TAM em Congonhas é adiado A Justiça Federal alterou a data do depoimento das testemunhas de defesa no processo que apura os responsáveis pelo acidente do voo JJ 3054 da TAM, que caiu em 17 de julho de 2006 em São Paulo, provocando a morte de 199 pessoas. As testemunhas de acusação serão ouvidas em 7 e 8 de agosto. As declarações das de defesa serão tomadas em 12 de novembro e em dezembro.