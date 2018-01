Depoimento de Castellani não foi conclusivo, diz delegado

O empresário Sandro Luiz Castellani, de 41 anos, prestou depoimento, em companhia de seu advogado, Claudio Carvalho, na manhã desta segunda-feira, 28, na 3ºDP em Santo André, no ABC paulista. Segundo o delegado titular Alberto José Mesquita Alves, o depoimento do proprietário do imóvel que explodiu na semana passada "foi importante, mas não conclusivo", já que o delegado ainda está ouvindo testemunhas e aguardando a conclusão dos laudos da perícia, segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Castellani se apresentou à polícia na manhã desta segunda.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A apresentação do casal de comerciantes Sandro Luiz Castellani e Conceição Aparecida Fernandes, ambos de 41 anos, estava sendo aguardada pelo delegado titular Alberto José Mesquita Alves, do 3º Distrito Policial (DP) de Santo André, desde domingo, 27, quando Luciano Fernandes, sobrinho do dono da loja disse que seu tio iria se apresentar hoje à polícia.

O casal será indiciado por crime de explosão e por todas as consequências decorrentes da tragédia, como danos materiais, lesão corporal e dois homicídios. Eles não são considerados foragidos da Justiça e, caso se apresentem, tanto podem ser ouvidos e liberados como autuados em flagrante, "se houver indícios de que provocaram a explosão", de acordo com o delegado.