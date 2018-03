Denunciado DJ acusado de pedofilia O DJ carioca Darke Mattos, de 30 anos, preso em flagrante há uma semana em sua casa no Leblon, zona sul, com imagens pornográficas de crianças e adolescentes, foi denunciado ontem pelo Ministério Público do Rio. Mattos tem 15 anos de carreira e é famoso por se apresentar em boates da moda. A Justiça já decretou a prisão preventiva. O DJ está detido no presídio de Bangu 8 e pode ser denunciado por outros crimes, como aliciamento de menores. Seu advogado não foi localizado.