Denúncia de tráfico leva PM a estourar jogatina em Campinas, no interior

SÃO PAULO - Um bingo foi estourado pela Polícia Militar na noite de quinta-feira, 13, no bairro de Vila Nova, em Campinas, interior paulista, após uma denúncia anônima que chegou ao Centro de Operações da corporação às 19h52.

Policiais militares da 3ª Companhia do 8º Batalhão do Interior (BPM/I) chegaram à casa nº 94 da Rua Dona Rosa de Gusmão após receberem informação de que no local havia traficantes reunidos.

Quando se aproximaram da casa, os policiais perceberem o movimento de entrada e saída de pessoas e conseguiram acessar o interior do imóvel. Em um dos cômodos estavam instaladas 16 máquinas de videobingo. No local não havia drogas nem armas.

Vinte pessoas, entre elas alguns funcionários da jogatina, foram detidas e encaminhadas para o plantão do 1º Distrito Policial, no centro da cidade. Só permaneceriam presas as que, segundo a polícia, devessem algo à justiça.