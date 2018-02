Denúncia contra repórter é arquivada A juíza Cintia Santarém Cardinali, titular do 4.º Juizado Especial Criminal do Rio de Janeiro, rejeitou na terça-feira denúncia contra o repórter do Estado Felipe Werneck, acusado de desacato pelo policial civil Argos Chaves da Costa Meira em setembro de 2011. Werneck fazia reportagem na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo quando foi obrigado a sair do local com outros jornalistas.