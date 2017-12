Denúncia anônima leva à lacração de salão de cabeleireiro na Estados Unidos Interditado no dia 30 por irregularidades na construção, o salão de cabeleireiro 1838, na Rua Estados Unidos, nos Jardins, zona sul de São Paulo, desrespeitou ontem a determinação da Prefeitura. Uma denúncia anônima informou a Secretaria Municipal de Controle Urbano que o estabelecimento estava funcionando normalmente. O salão havia sido lacrado porque a área de construção tem 500 m² a mais do que o previsto na planta. Uma equipe da secretaria foi ao local na tarde de ontem e o lacrou pela segunda vez. A dona do salão, a socialite Lucinha Mauro, não comentou o caso. Sua Assessoria de Imprensa diz que o estabelecimento abriu apenas para efetuar o pagamento de funcionários.