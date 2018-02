Denúncia anônima ajuda polícia a apreender 720 quilos de drogas em SP

SÃO PAULO - Três traficantes foram presos por policiais militares das Rondas Ostensivas Tobias Aguiar (ROTA) com mais de 700 quilos de drogas no final da tarde de terça-feira, 30, na Vila Maria, zona norte da capital paulista. Os entorpecentes, a maioria maconha, estavam escondidos dentro de três veículos numa oficina mecânica na Rua Soldado Arlindo Saldanha.

Com informações do setor de inteligência da PM, equipes da ROTA foram até o endereço e montaram campana. Segundo uma denúncia que chegou aos policiais, um grande carregamento de drogas deixaria o local para ser distribuído na Baixada Santista, em Diadema, no Grande ABC, e nas zonas sul e leste da capital.

Quatro homens, todos maiores de idade, foram abordados em frente ao local denunciado. Com eles foram apreendidos um Ford Focus, um Corsa Sedan, ambos pretos, e uma picape Chevy branca, os dois primeiros com compartimentos falsos. Nos veículos, foram encontrados 720 quilos de maconha prensada em tijolos, além de três quilos de cocaína, prensados e em forma de tijolos.