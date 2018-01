Dentro e fora da avenida

O papel de uma escola de samba pode não se restringir a fantasiar a realidade. Os carros alegóricos e o enredo caem bem na avenida e, ainda que a comunidade trabalhe música e adereços durante um bom tempo, a festa em si ocorre só uma vez por ano. Pensando nisso, a Unidos de Vila Maria resolveu assumir o protagonismo da cena cultura e social do bairro em que está inserida. Sem deixar de tocar seus tamborins e pandeiros, a instituição se faz presente o ano inteiro por meio de ações que saem em auxílio de milhares de pessoas na zona norte. Nota dez.

Desde de 1971, a agremiação, que surgiu na década de 50 como Unidos do Morro de Vila Maria, se chama Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Unidos de Vila Maria. E leva todas as palavras de seu nome a sério, atuando como mantenedora de projetos sociais no distrito que ainda carece de centros que promovam a cultura, a saúde, o esporte e o lazer para boa parte de seus milhares de habitantes. Apenas 1,29% dos equipamentos culturais públicos atendem à população dessa área segundo dados da subprefeitura da região. É nesse vácuo que a escola desfila. Seus projetos sociais beneficiam mais de dez mil pessoas por ano.

A iniciativa “Um caso de amor” é um exemplo. Destinada às pessoas de baixo poder aquisitivo, ela oferece, de graça, diversas atividades a fim de capacitar jovens e adultos para o mercado de trabalho, incentivar a inclusão e reduzir a evasão escolar de crianças e adolescentes. Há cursos de fotografia, balé, violão, cavaco e teatro.

A escola também se preocupa com a renovação de seus quadros, preparando novos mestres-salas e porta-bandeiras, membros da comissão de frente e passistas. Há ainda escolinhas de futebol, capoeira e karatê e consultas com psicólogos e fisioterapeutas – tudo subsidiado. Em parceria com o Centro Paula Souza, a Unidos de Vila Maria ainda atua na formação de profissionais nas áreas de padaria artesanal, áudio e vídeo, decoração e moda (entre outras). Todos os cursos são ministrados na quadra da escola de samba, que fica na Rua Cabo João Monteiro da Rocha, 448, no Jardim Japão.

Carnaval. Os ensaios para o carnaval do ano que vem já começaram. Duas vezes por semana a as quadras são abertas para quem quiser acompanhar o ritmo da bateria: às sextas, a partir das 22h, e aos domingos às 17h. A entrada é grátis para sócios com carteirinha de 2016. Quem não for associado paga R$ 10,00.

Veja abaixo a lista de cursos oferecidos na sede da Unidos de Vila Maria.

CAPOEIRA

Dias da semana: Domingo.

Período: Manhã.

Horários: Das 10h00min às 12h00min.

Idade: A partir dos 07 anos.

Início: Imediato.

Obs.: É obrigatório trazer atestado médico e carteira de vacinação.

TEATRO

Dias da semana: Sábado.

Período: Manhã.

Horários: Das 09h00min às 12h00min.

Idade: A partir dos 12 anos.

Início: Imediato.

AULAS DE ZUMBA

Dias da semana: Sábado.

Período: Manhã.

Horário: Das 11h00min às 12h00min.

Idade: A partir dos 07 anos (sem limite de idade).

Início: 25/04/2015.

ESCOLA DE FUTEBOL

Dias da semana: Segunda-Feira, Quarta-Feira e Sexta-Feira.

Período: Manhã e Tarde.

Horário: Manhã: Das 08h00min às 10h30min.

Tarde: Das 14h00min às 16h30min.

Idade: A partir dos 08 anos. Início: Imediato.

Obs.:É obrigatório trazer atestado médico e carteira de vacinação.

VIOLÃO

Dias da semana: Terça-Feira.

Período: Noite.

Horário: Das 19h30min às 21h00min.

Idade: A partir dos 12 anos.

Início: Imediato.

Inscrições encerradas

CAVACO

Dias da semana: Segunda-Feira.

Período: Noite.

Horário: Das 19h00min às 20h00min.

Idade: A partir dos 14 anos.

Início: Imediato.

Inscrições encerradas

PERCUSSÃO E BATERIA MIRIM

Dias da semana: Sábado.

Período: Tarde.

Horário: Das 15h00min às 16h30min.

Idade: A partir dos 10 anos.

Início: 16/05/2015.

Inscrições encerradas

FOTOGRAFIA

Dias da semana: Terça-Feira.

Período: Noite.

Horário: Das 21h00min às 22h30min.

Idade: A partir dos 16 anos.

Início: 03/03/2015.

KARATÊ

Dias da semana: Terça-Feira e Quinta-Feira.

Período: Manhã e Tarde.

Horário: Manhã: Das 09h00min às 10h30min.

Tarde: Das 15h00min ás 16h30min.

Idade: A partir dos 04 anos.

Início: Imediato.

Obs.: É obrigatório trazer atestado médico e carteira de vacinação.

BALLET

Dias da semana: Segunda-Feira e Quarta-Feira.

Período: Manhã e Tarde.

Idade: A partir dos 04 anos.

Horários: Baby Class - Manhã: Das 09h15min às 10h00min.

Tarde: Das 14h00min às 14h45min.

Intermediário - Manhã: Das 10h00min às 11h00min.

Tarde: Das 15h45min às 16h45min.

Pré Intermediário - Tarde: Das 14h45min às 15h45min.

Início: Imediato.

Obs.: É obrigatório trazer atestado médico e carteira de vacinação.

AULAS DE SAMBA

Dias da semana: Sábado.

Período: Tarde.

Idade: A partir dos 12 anos.

Horários: Das 16h00min às 18h00min.

Início: Imediato.

ASSENTADOR DE PISO

Dias da semana: Segunda-Feira, Quarta-Feira e Sexta-Feira.

Período: Manhã.

Idade: A partir dos 18 anos.

Horários: Das 08h00min às 11h20min.

Início: 06/04/2015.

PEDREIRO

Dias da semana: Segunda-Feira, Quarta-Feira e Sexta-Feira.

Período: Tarde.

Idade: A partir dos 18 anos.

Horários: Das 13h00min às 16h20min.

Início: 06/04/2015.

ENCANADOR

Dias da semana: Segunda-Feira, Quarta-Feira e Sexta-Feira.

Período: Noite.

Idade: A partir dos 18 anos.

Horários: Das 17h00min às 20h20min.

Início: 06/04/2015

PADARIA ARTESANAL

Dias da semana: Segunda-Feira, Quarta-Feira e Sexta-Feira.

Período: Tarde.

Idade: A partir dos 18 anos.

Horários: Das 13h00min às 16h20min.

Início: 06/04/2015.

ESCOLA DE MODA (CORTE, COSTURA E MODELAGEM)

Dias da semana: Segunda-Feira, Quarta-Feira e Sexta-Feira.

Período: Tarde.

Idade: A partir dos 18 anos.

Horários: Das 13h00min às 16h20min.

Início: 06/04/2015.

ESCOLA DA BELEZA (CABELEIREIRO)

Dias da semana: Segunda-Feira, Terça-Feira e Quarta-Feira.

Período: Manhã.

Idade: A partir dos 18 anos.

Horários: Das 09h00min às 12h20min.

Início: 06/04/2015.

MESTRE - SALA E PORTA BANDEIRA (MIRIM)

Dias da Semana: Sábado.

Período: Tarde.

Idade: De 07 a 15 anos.

Horários: Das 16h30min ás 19h30min.

Inicio: 02/05/2015.

COMISSÃO DE FRENTE (MIRIM)

Dias da Semana: Sábado.

Período: Tarde.

Idade: De 07 a 15 anos

Horários: Das 18h00min às 19h30min.

Inicio: 06/06/2015.

CANTO (MIRIM)

Dias da Semana: Quarta - feira.

Período: Noite.

Idade: De 07 a 15 anos.

Horários: Das 19h30min às 20h30min.

Inicio: 16/05/2015.

CÔRTE (MIRIM)

Dias da Semana: Sábado.

Período: Manhã.

Idade: De 07 a 15 anos.

Horários: Das 19h45min às 21h15min.

Inicio: 16/05/2015.

PASSISTAS (MIRIM)

Dias da Semana: Sábado.

Período: Manhã.

Idade: De 07 a 15 anos.

Horários: Das 19h45min às 21h15min

Inicio: 16/05/2015.

DECORAÇÃO E ADEREÇOS

Dias da Semana: Sábado.

Período: Manhã.

Idade: De 12 a 15 anos.

Horários: Das 09h00min. às 10h30min.

Inicio: 16/05/2015.

AÚDIO E SOM

Dias da Semana: Sábado.

Período: Manhã.

Idade: De 14 a 18 anos.

Horários: Das 09h00min. às 10h30min.

Inicio: 16/05/2015.

ÁREA DA SAÚDE PROJETOS EM ANDAMENTO E ATENDIMENTOS

PSICOLOGIA

Dias da semana: Segunda-Feira e Quarta-Feira.

Período: Manhã e tarde.

Idade: A partir dos 04 anos.

Horários: O que houver em disponibilidade na agenda.

TERAPIA

Dias da semana: Terça-Feira e Quinta-Feira.

Período: Manhã e Tarde.

Idade: A partir dos 16 anos.

Horários: O que houver em disponibilidade na agenda.

FISIOTERAPIA

Dias da semana: De segunda - feira a sexta- feira.

Período: Manhã e Tarde.

Idade: A partir dos zero anos de idade.

Horários: O que houver em disponibilidade na agenda.

ODONTOPEDIATRIA

Dias da semana: Quinta-Feira, e Sexta-Feira.

Período: Manhã e Tarde.

Idade: A partir dos 04 anos.

Horários: O que houver em disponibilidade na agenda.

EQUOTERAPIA

Dias da semana: Segunda-Feira e Quarta-Feira.

Período: Tarde.

Idade: A partir dos 04 anos.

Horários: O que houver em disponibilidade na agenda

Obs.: Não havendo disponibilidade de horário na agenda, o paciente ficará no aguardo de vaga na fila de espera.

Solicitação de Atendimento: Na recepção do Consultório. Levar encaminhamento médico.

INSCRIÇÕES NA SECRETARIA SOCIAL

Das: 08h00 às 12h00 e das: 14h00 às 18h00

TEL: 2939-2067

Endereço: Rua Cabo João Monteiro da Rocha, 448.

Jardim Japão - São Paulo - SP.

* Todos os cursos são totalmente gratuitos.

DOCUMENTOS

- Ficha de inscrição (Devidamente preenchida).

- Xérox do RG.

- 01 Fotos 3x4.

- Xérox do comprovante de endereço.

- Para prática de esportes é obrigatório:

"Atestado médico, carteira de vacinação atualizada, e xérox do RG do responsável".

Obs.: A inscrição só será efetuada mediante a apresentação de todos os documentos. (Sem exceções).