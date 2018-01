Dentista é preso por pedofilia na zona oeste

Um dentista de 38 anos foi preso ao ser flagrado com uma adolescente de 13 dentro de um veículo no Parque Raposo Tavares, zona oeste de São Paulo, no final da noite desta segunda-feira, 8. Segundo policiais militares, a menor praticava sexo oral no dentista no momento em que os dois foram encontrados.

Os policiais desconfiaram do veículo, uma caminhonete Frontier, parado na Avenida Engenheiro Heitor Antônio Eiras Garcia e resolveram fazer uma abordagem, por volta das 23h30. Edinei Eiji Oshima foi levado ao plantão policial do 51º Distrito Policial (Rio Pequeno/Butantã). Segundo funcionários do local, ele foi preso pelo crime de pedofilia.