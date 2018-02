Dengue está vindo de Campinas para a capital, diz secretário da Saúde

SÃO PAULO - O secretário municipal de Saúde, José de Filippi Junior, afirmou na manhã desta terça-feira, 15, durante um evento no Complexo Prates, que a dengue está chegando à capital pela Rodovia Anhanguera, vinda de Campinas e de cidades da região. "A hipótese é essa. Não tanto a vinda do mosquito infectados, mas as pessoas." Nesta terça, a prefeitura de Campinas anunciou medidas para combater a doença na cidade.

Segundo Filippi Junior, a dengue está "sob controle" na cidade de São Paulo e os casos estão concentrados nos bairros do Jaguaré, Vila Leopoldida e Lapa, na zona oeste. "Estamos realmente com ações para nessas duas semanas estancar (a dengue) nestes três distritos", disse o secretário.

"Neste final de semana fizemos um mutirão envolvendo 600 agentes na região do Jaguaré, Vila Leopoldina e Lapa. É exatamente nestes três distritos que estamos com 40% dos casos de dengue confirmados no município." As ações nos bairros com maior inscidência e em outras regiões da cidade estão garantidas.

De acordo com o secretário, se não fossem os casos registrados nos três bairros na semana passada, a dengue em São Paulo, nesta semana, estaria "10% menor do que no ano passado".

Um balanço da Secretaria Municipal da Saúde mostra que na 14.ª semana deste ano foram registrados 1.745 casos de dengue. No mesmo período do ano passado foram 1.229 registros da doença.