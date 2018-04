Denarc 'invade' Favela do Moinho contra crack Vinte homens armados do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) invadiram ontem a Favela do Moinho, no centro, para tentar reprimir supostos traficantes que estariam abastecendo usuários da vizinha cracolândia. Ninguém foi preso na operação comandada pelo delegado Antonio de Olim, do Primeiro Núcleo de Apoio e Proteção às Escolas.