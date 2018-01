Demora no atendimento

Há anos utilizo o serviço da Comgás e nunca tive problemas. Mas, após a execução de uma obra da concessionária na rua do meu prédio, a Loefgreen, Vila Clementino, o fornecimento do gás começou a sofrer bruscas oscilações diariamente. A pressão diminuiu tanto que ficou impossível usar o forno e o aquecedor do banheiro. Já reclamei várias vezes, mas os técnicos não detectaram a razão da oscilação e a instabilidade da pressão permaneceu. Como esse problema ocorre fora do horário comercial, é necessário que as medições sejam feitas em vários horários do dia. Em 13/3 trocaram o medidor, mas o problema continuou. Novamente reclamei na Comgás e fui informada de que só é possível abrir um chamado após 48 horas da visita técnica. Não sei mais a quem reclamar. Essa é a minha última tentativa antes de procurar o Procon.

ANA FLORA ANACLETO / SÃO PAULO

A Comgás informa que esteve no endereço da leitora e que

regularizou a pressão do fornecimento de gás.

A leitora informa: Esperava que fossem mais rápidos. Eles só acharam uma solução quando em 18/3 a temperatura baixou tanto que até a síndica do prédio foi obrigada a tomar banho frio. Por causa desse fato, eles compareceram no horário de pico do problema e trocaram a peça de casa que estava com defeito. Já no dia 19/3 um funcionário compareceu no prédio e fez a manutenção necessária. O serviço da Comgás deixa muito a desejar. É uma pena que não possamos escolher outra empresa para receber um serviço de melhor qualidade.

CLARO TV

Péssimo serviço

Desde que assinei a Claro TV só tive problemas. A maioria deles relacionada à falta de sinal. Em 27/1, como estava com esse problema, contatei a operadora e fui orientado a fazer alguns procedimentos, que não resolveram nada. Passados 5 dias um técnico apareceu em casa e informou que esse tipo de falha é muito comum, pois a Claro TV não tem estrutura para instalar mais pontos. Ou seja, a empresa desliga um ponto de um assinante para poder usá-lo para conectar outro cliente. Verifiquei o meu ponto com o técnico e realmente ele estava desligado, por isso estava sem sinal. Comuniquei o fato à Claro TV, mas em momento algum os técnicos confirmaram essa prática. Em 5/3 novamente fiquei sem sinal. Liguei na operadora e, após vários procedimentos-padrão, o problema persistiu. Outra reclamação é sobre a instalação do ponto extra. Desde o dia 27/2 ligo na operadora solicitando o serviço. Já marcaram várias visitas, mas o técnico nunca apareceu. Cansei de perder dias de trabalho. Liguei reclamando e descobri que não há nada agendado. Um caos!

NELSON M. MERO RACIOPPI

/ SÃO PAULO

A Claro TV informa que agendou a visita técnica, conforme disponibilidade do sr. Racioppi.

O leitor informa: A Claro ligou informando que a empresa está com problemas de infraestrutura no condomínio e não poderia oferecer aos clientes mais pontos. No meu caso, disseram que eu teria de retornar ao plano antigo. Mas, para a minha surpresa, desligaram o sinal da minha TV de novo! Após muito custo, consegui ligar na Claro TV e fui orientado a aguardar 4 horas para religação do sinal. Um absurdo!

LAN/TAM

Burocracia trava reembolso

Em novembro de 2012 comprei passagens para Lima (Peru) pela LAN. Por causa de um óbito na família, tive de cancelar a viagem na última hora. Contatei a empresa e fui informado de que eu receberia o reembolso das passagens em até 60 dias. Como não recebi nada, liguei na LAN e me solicitaram a Certidão de Óbito para comprovar o meu pedido. Com isso, teria que aguardar mais 45 dias. Por que não pediram antes? Já estamos no final de março (mais de 100 dias aguardando) e até hoje não recebi o reembolso. Parece que a LAN não está preocupada com seus clientes.

MICHEL EDMOND SCIAMA

/ SÃO PAULO

A TAM informa que abriu outro

processo para acompanhamento do pedido de reembolso. Esclarece que está aguardando mais informações da companhia aérea parceira LAN Chile, para prosseguir com a análise e conclusão do processo do cliente.

O leitor informa: A LAN se uniu com a TAM. Se um simples reembolso demora mais de 100 dias por causa da burocracia interna, imagina como será essa nova empresa! Até hoje não vi reembolso algum.