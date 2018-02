Demora de entrega de licenças também prejudica obras

Interrupções necessárias a pedido do Tribunal de Contas da União (TCU) por constatação de superfaturamento ou sobrepreço também são comuns. Foi o caso do Aeroporto de Vitória (ES), um dos mais deficitários do País, que teve obras iniciadas em 2005 e interrompidas em 2008 por irregularidades no consórcio. Com a necessidade de publicação de um novo edital, as obras não devem ser retomadas antes de 2012. O aeroporto recebe hoje 2,6 milhões de passageiros por ano, apesar de ter capacidade para apenas um quinto disso (560 mil).