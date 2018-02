'Demônio' Sérgio Rosa vai lá a cada 15 dias

"Passo lá ao menos uma vez a cada 15 dias", diz o músico. "É lá que compro meus queijos. E o pão com mortadela de lá é fenomenal. Fenomenal!" Ele também se encanta com a beleza do local - projetado pelo escritório do arquiteto Ramos de Azevedo (1851-1928) e inaugurado em 1933.

Em janeiro, durante as comemorações dos 458 anos da cidade, o grupo foi uma das atrações no próprio Mercadão, entoando canções que se tornaram hinos informais paulistanos, como Trem das Onze e Saudosa Maloca. / EDISON VEIGA

Mercado Municipal: situado na Rua da Cantareira, 306, vende por dia 350 toneladas de comida em 290 boxes