Demolição só deve sair em 2012 Inaugurado em 1969, o Viaduto Diário Popular liga a região do Brás à Avenida do Estado, na região central. Pouco utilizada, a via criou uma divisão entre o Mercado Municipal e o Palácio das Indústrias, onde funciona o Museu Catavento. Em 2005, o prefeito José Serra (PSDB) chamou o viaduto de "aberração" e prometeu demoli-lo. Kassab repetiu a promessa em 2006 e 2010. Agora, a nova meta é que as obras comecem no primeiro semestre do ano que vem.