Demolição muda trajeto de duas linhas da CPTM As linhas 7-Rubi e 8-Diamante da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) vão operar de forma parcial neste fim de semana durante a continuidade da demolição do prédio na Favela do Moinho, em Campos Elísios, no centro. Os trens circularão até a Estação Palmeiras-Barra Funda. O edifício foi atingido por um incêndio em dezembro.