Demolição interdita Avenida do Estado neste domingo em SP

SÃO PAULO - A nova etapa de demolição do edifício São Vito vai interditar a Avenida do Estado, sentido Ipiranga/Santana, neste domingo, 17, das 6h às 18h. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o tráfego ficará interditado no trecho entre o viaduto 31 de Março, junto ao acesso à Rua da Figueira, e a Avenida Mercúrio.

Durante o bloqueio, os motoristas com destino a zona norte devem seguir pela Rua da Figueira e Avenida Mercúrio. Já os motoristas que vão em direção a zona oeste deverão seguir pela Rua da Figueira, viaduto Antonio Nakashima, Parque Dom Pedro II, Ruas Frederico Alvarenga, do Glicério e Ligação Leste-Oeste.