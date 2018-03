Demolição do São Vito começa na quinta, diz Prefeitura Prometida desde 2005, a demolição dos Edifícios São Vito, Mercúrio e Francisco Herrerias, na região do Parque d. Pedro II, no centro de São Paulo, está prevista para começar na quinta-feira. A obra, barrada pela Justiça em julho, foi retomada no início da semana após a Prefeitura conseguir uma liminar. A Defensoria Pública pede a destinação dos imóveis para habitação popular e pretende recorrer até o fim do mês.