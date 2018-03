Demolição do Edifício São Vito interdita trecho da Avenida do Estado

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) interditou parcialmente nesta terça-feira, 7, a avenida do Estado, no sentido da Marginal do Tietê, no trecho entre a Praça São Vito e a Avenida Mercúrio, devido às obras de demolição do Edifício São Vito.

Com o início da demolição, que deve ser concluída em fevereiro, foi ampliada o alargamento da calçada do lado esquerdo na Avenida do Estado. Assim, a circulação viária na Avenida do Estado passará de três para duas faixas de rolamento até as 7 horas de amanhã.

A CET recomenda atenção quanto à sinalização implantada e eventuais movimentações de veículos e equipamentos relativos à obra. A Engenharia de Campo da CET vai acompanhar e monitorar o desempenho do trânsito durante a ocupação parcial, orientando motoristas e usuários.