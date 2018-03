Delegados são suspeitos de espionar secretário da Segurança A Polícia Civil abriu ontem inquérito para apurar a espionagem contra o secretário da Segurança Pública, Antônio Ferreira Pinto. A ordem foi dada pelo próprio secretário ao delegado-geral, Marcos Carneiro Lima. Suspeita-se que dois delegados investigados por fraudes em licitações e lavagem de dinheiro estejam por trás da obtenção fraudulenta das imagens de um encontro do secretário com um jornalista no Shopping Pátio Higienópolis, em São Paulo.