Delegados protestam no centro

"Os delegados de São Paulo recebem o menor salário do País e lidam com péssimas condições de trabalho", afirmou Marilda Aparecida Pansonato Pinheiro, presidente da Associação dos Delegados do Estado de SP (Adpesp). A Secretaria da Segurança Pública não se pronunciou. Com faixas afirmando que o vale-alimentação não seria suficiente para uma refeição no Bom Prato, os delegados não almoçaram no restaurante. "A escolha do local é simbólica", disse Marilda. Eles pagaram a refeição de 330 pessoas que estavam na fila.