Delegados não descartam atuação de milícias em ações O método de atuação dos bandidos nos ataques contra motoristas intriga alguns delegados da Polícia Civil do Rio. Eles não descartam a participação de policiais militares insatisfeitos ou ligados às milícias. Apenas objetos de pouco valor e documentos têm sido roubados dos motoristas nas ações e, de acordo com as testemunhas, os criminosos agem com calma e "são bem vestidos". "Eles fecharam a pista e mandaram que eu descesse do carro. Não roubaram nada", contou ontem um motorista. No entanto, a tese do governo do Rio é que os ataques são orquestrados por traficantes.