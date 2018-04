Delegados acusados de abuso contra escrivã são afastados em SP

SÃO PAULO - A Secretaria de Segurança Pública (SSP) afastou os delegados envolvidos no episódio em que uma escrivã de polícia foi despida durante operação em Parelheiros, em 2009. Em nota, a SSP informou que "Determinou ainda a instauração de Processo Administrativo Disciplinar para apurar a responsabilidade funcional de cada um deles."

Foram afastados os delegados Eduardo Henrique de Carvalho Filho e Gustavo Henrique Gonçalves. "O terceiro delegado de polícia que participou da diligência, Renzo Santi Barbin, já não mais integra os quadros daquele departamento", segundo a SSP.

O delegado Emílio Antônio Pascoal, à época titular da Divisão de Operações Policiais da Corregedoria, também será investigado no Processo Administrativo Disciplinar.

A SSP determinou ainda "a expedição de ofício ao Exmo. Sr. Procurador de Justiça, manifestando perplexidade com o requerimento de arquivamento do inquérito policial instaurado por abuso de autoridade, pelo representante do Ministério Público oficiante, à época, junto ao juízo criminal da Vara Distrital de Parelheiros."

Imagens exibidas pela TV Bandeirantes mostram que a escrivã do 25º DP pede que mulheres efetuassem a revista nela. Os delegados então a algemaram e a roupa dela foi tirada a força.