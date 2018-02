Delegado vê em conversa traços de 'psicopata' O delegado Wagner Giudice, chefe da Divisão Antissequestro (DAS) há 15 anos, diz que pelo menos desde 2000 não via caso de sequestro com participação de PMs. "O último do qual me recordo foi do menino Yves Ota, que o segurança do pai era PM", lembra. Desta vez, Giudice já desconfiava desde o início do desfecho trágico. "Pelas conversas do PM com o pai quando negociava o resgate, dava para perceber traços semelhantes ao de psicopatas. A família pedia para falar com ela, mas não era atendida."