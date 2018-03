Delegado vai evitar reconstituição na Ponte da Amizade O delegado federal de Foz do Iguaçu Marcos Paulo Pimentel quer evitar a reconstituição da tentativa de fuga de Carlos Eduardo Sundfeld Nunes na Ponte da Amizade. O estudante foi preso ao tentar entrar no Paraguai, no domingo à noite. "Colhemos depoimentos para ver se excluímos a reconstituição, em razão do tumulto que pode ocorrer", afirmou Pimentel. Ele investiga a tentativa de homicídio atribuída a Nunes. De acordo com Pimentel, o resultado positivo de uso de maconha do exame toxicológico não altera as investigações.