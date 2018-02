Delegado tem R$ 5 mil furtados de seu gabinete O delegado Márcio Franco, titular do Departamento Geral de Polícia Especializada, teve R$ 5 mil furtados na semana passada de uma gaveta de seu gabinete, no 7.° andar do prédio da Chefia de Polícia Civil, na região central do Rio. A principal suspeita é uma funcionária terceirizada do serviço de faxina. O caso foi registrado na 5.ª Delegacia (Mem de Sá) e a suspeita já foi interrogada. O delegado nega que o episódio tenha exposto a fragilidade da sede da Polícia Civil. "É um prédio como qualquer outro", disse.