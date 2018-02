Delegado quer que substância seja ilegal O delegado Clemente Calvo Castilhone Júnior, responsável pela Divisão de Inteligência do Denarc, diz que as pessoas flagradas com o cristal acabam presas por tráfico, porque, normalmente, têm outras drogas consigo. A apreensão da metanfetamina em forma de comprimido não seria suficiente para isso.