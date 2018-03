Delegado que agrediu cadeirante é denunciado O Ministério Público em São José dos Campos ofereceu, anteontem, denúncia ao juiz da 4.ª Vara Criminal da cidade contra o delegado da Polícia Civil Damasio Marino. No último dia 17, o delegado ocupou com seu carro uma vaga destinada a deficientes físicos, no estacionamento de um cartório. Após o cadeirante Anatole Magalhães Macedo Morandini ter reclamado pela ocupação indevida, o delegado teria sacado sua arma e agredido a coronhadas o cadeirante. Marino é acusado pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal dolosa, todos agravados por abuso de autoridade e violação de dever inerente ao cargo, praticados contra Morandini.