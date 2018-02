Delegado pede imagens de CET e prédios

O delegado titular do 5º Distrito Policial, José Matallo Neto, pediu ontem à Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) imagens do sistema de monitoramento de trânsito das Avenidas Paulista e Brigadeiro Luís Antônio, na região central. Ele acredita que as filmagens feitas entre a madrugada de sábado e o início da manhã de domingo poderão ajudar a esclarecer o episódio em que cinco estudantes espancaram três rapazes com chutes, socos e bastões de lâmpada fluorescente. Matallo também solicitou cópia dos vídeos de segurança de edifícios da região.