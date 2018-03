Delegado é preso por falsificar documentos Acusado de integrar uma quadrilha de falsificação de documentos de carros importados, o delegado Damásio Marino foi preso ontem em Presidente Venceslau (SP), quando participava de uma reunião na Circunscrição Regional de Trânsito, órgão que dirigia desde 2011. O carro do policial, um cofre com documentos, sacolas e malas foram aprendidos. No início da noite, ele foi transferido para o Presídio Especial da Polícia Civil, na capital. Marino ficou conhecido no ano passado por agredir um cadeirante após uma discussão.