Delegado é preso após atirar em morador de rua em Guarulhos

SÃO PAULO - Um delegado foi preso em flagrante nesta sexta-feira, 1.º, por tentativa de homicídio após efetuar disparo que atingiu um morador de rua, na Vila Galvão, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A identidade do delegado não foi revelada pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

A Corregedoria da Polícia Civil informou neste sábado, 2, que o delegado permanece detido no presídio especial da Polícia Civil. Além do inquérito policial, a corregedoria vai instaurar processo administrativo para apurar a conduta do delegado, que pode resultar na demissão do funcionário.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que "não compactua com qualquer desvio de conduta ou crime praticado por policiais".