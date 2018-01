Delegado é morto por criminosos do Rio

O delegado de Pontal do Paraná, litoral paranaense, José Antônio Zuba de Oliva, de 47 anos, e o servidor público Adilson da Silva, de 42, foram mortos ontem de manhã quando checavam denúncia sobre homens armados em um camping no Balneário Shangri-lá. As armas de duas investigadoras foram roubadas. Oito homens participaram da ação. Francisco Diego Vidal Coutinho, de 20, que fugiu de uma delegacia de Niterói, foi preso e confessou o crime. Foragidos de Bangu 4 estão entre os suspeitos.r causa de outro processo