Delegado é morto a tiros em assalto no ABC Paulista

SÃO PAULO - O delegado José Antônio do Nascimento foi morto na madrugada de hoje, em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, durante uma tentativa de assalto.

Segundo a polícia, o delegado foi abordado por dois homens armados em uma moto quando parou o carro em um semáforo da Estrada da Lágrimas, por volta da 1h. Nascimento teria reagido e sacado sua arma, que falhou - o projétil ficou preso no cano da pistola. Os bandidos atiraram várias vezes e fugiram a pé.

A moto usada por eles foi abandonada no local. Testemunhas disseram aos investigadores que os criminosos roubaram outra moto para fugir. Nascimento era delegado titular do 90° dp (Parque Novo Mundo), na zona norte da capital.