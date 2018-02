Delegado é afastado após atraso de apuração O delegado Iraí Santos de Paula, do 98.º DP (Jardim Miriam), na zona sul de São Paulo, foi afastado do cargo após a demora de policiais em registrar o sequestro de Renan Fogaça Alípio, de 22 anos. Alípio foi baleado e morreu no dia 16, em Diadema, no ABC paulista, depois de ser sequestrado na frente de casa, em Pedreira, zona sul da capital. A família chegou ao DP 45 minutos após o crime. "Os policiais falaram que era preciso esperar 24 horas para registrar", disse a prima de Alípio, Márcia Fogaça, de 35 anos.