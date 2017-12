Delegado conclui inquérito e pede prisão preventiva para Mizael e Evandro

SÃO PAULO - O delegado do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Antônio de Olim entregou no fim da manhã desta terça-feira, 27, no Fórum de Guarulhos, na Grande São Paulo, a conclusão do inquérito sobre o assassinato da advogada Mércia Nakashima.

Segundo a Secretaria de Segurança pública (SSP), junto com o inquérito foi enviado o pedido de prisão preventiva para Mizael Bispo de Souza, ex-namorada de Mércia, e o vigia Evandro Bezerra Silva, preso temporariamente no 1º Distrito Policial, em Guarulhos.