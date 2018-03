Delegada vasculha BOs em busca de crimes da quadrilha Segundo a delegada Elisabete Sato, diretora do Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), a polícia está checando cada boletim de ocorrência feito recentemente na região sul de São Paulo e em São Bernardo do Campo, em busca de casos de ataques a consultórios odontológicos - uma especialidade do grupo que ateou fogo na dentista Cinthya Magaly Moutinho de Souza, de 47 anos.