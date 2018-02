Delegada usa cartaz para atacar governo A Corregedoria da Polícia Civil vai analisar o ato da delegada de Sorocaba que usou adesivo no carro com os dizeres: "Vem PCC to facinha pra você! Se o secretário de Segurança não tá nem aí, eu me preocupo. Poupe pais, mães de família e o coitado do povo inocente". O delegado seccional André Moron considerou a atitude "isolada e inadequada". / JOSÉ MARIA TOMAZELA