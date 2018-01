Delegada que participou de festa é afastada do cargo

SÃO PAULO - A delegada Elaine Maria Biasoli deixou o comando da 5.ª Delegacia Seccional de São Paulo (Leste). Ela aparece em um vídeo gravado dentro de sua sala, onde foi promovida uma festa regada a pagode e cerveja. A decisão de destituição do cargo foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira, 11. A vaga será assumida pelo delegado Armando de Oliveira Costa Filho.

O vídeo, gravado por um policial e revelado pelo Estado na terça-feira, 8, em que a delegada aparece, mostra parte da celebração. Nele, é possível perceber que um grupo de pagode foi chamado para se apresentar na festa. Uma policial também segura um copo de cerveja, e o grupo samba à vontade.

O evento aconteceu em março. A Corregedoria da Polícia Civil chegou a apurar o caso, mas a investigação foi arquivada em junho.

Segundo o secretário de Segurança Pública, Alexandre de Moraes, a delegada foi advertida após a investigação. "Houve admoestação verbal à delegada de polícia, determinando que isso não mais se repetisse", disse na quarta-feira, 9.

Na ocasião, o secretário também declarou não haver nenhuma prova se a festa ocorreu em horário de serviço ou de abertura ao público e por isso nenhuma sanção mais grave havia sido determinada. Nesta semana, o delegado-geral Youssef Abou Chahin emitiu um aviso para os policiais civis reiterando que se evite novas comemorações em delegacias.