Delegacias paulistas impossibilitadas de registro de ocorrências nesta manhã

SÃO PAULO - Todas as delegacias do Estado de São Paulo ficam impossibilitadas, entre as 6 e 12 horas, de registrar boletim de ocorrências.

O sistema de Registro Digital de Ocorrências (RDO), usado pela Polícia Civil, ficará fora do ar para manutenção técnica por parte de técnicos da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp).

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A população terá duas alternativas para registrar ocorrências no período: a Delegacia Eletrônica, pelo endereço www.ssp.sp.gov.br/bo, ou as unidades da Polícia Militar que já oferecem este serviço.

Essa manutenção no sistema RDO também afeta o trabalho da Polícia Militar, que encaminha os flagrantes para as delegacias. Fora do ar, o sistema deve segurar as viaturas nas delegacias.