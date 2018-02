Delegacias de São Paulo voltam a registrar BO

Voltou a funcionar normalmente, por volta das 12 horas deste domingo, 17, o registro de ocorrências nas delegacias do Estado de São Paulo, depois de uma paralisação de cerca de seis horas durante esta manhã, segundo confirmou a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp).

O sistema RDO (Registro Digital de Ocorrências), usado pela Polícia Civil para registrar boletins de ocorrência (BO), ficou fora do ar das 6h às 12h, para que a Prodesp executasse melhorias técnicas. A suspensão do serviço afetou todas as delegacias de polícia e unidades especializadas do Estado. Segundo a Prodesp, as atualizações e manutenções transcorreram normalmente.

A população teve duas alternativas para registrar ocorrências no período de parada programada: a Delegacia Eletrônica (www.ssp.sp.gov.br/bo) e as unidades da Polícia Militar que já ofereçam este serviço. Nem a PM nem sequer a Delegacia Eletrônica foram afetadas pela paralisação do RDO.