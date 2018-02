Delegacia investiga autores de ameaças na internet Os boatos envolvendo o nome de Wellington Menezes de Oliveira em redes sociais levaram a Delegacia de Repressão a Crimes na Internet a investigar adolescentes que espalham ameaças. Na sexta-feira, mensagem em comunidade do Orkut levou a polícia até um colégio particular de Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O autor fazia referência a uma suposta cumplicidade com Wellington e prometia chacina similar à de Realengo. Por causa do boato, metade dos pais não levou os filhos à escola na sexta-feira e ontem, quando ocorreria o suposto ataque.