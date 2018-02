Delegacia de crimes de intolerância recebe imagens de agressão a gays

O analista fiscal Marcos Paulo Villa, de 32 anos, e o namorado, o supervisor financeiro J.P., de 30, foram atacados na Rua Fernando de Albuquerque por dois homens após saírem do Bar Sonique, na Rua Bela Cintra. Os agressores estavam na mesma casa noturna. O bar informou que entregará hoje as imagens do circuito interno de segurança para a Decradi.

A polícia já está com as imagens da câmera de vigilância de um posto de combustíveis, que mostram os agressores discutindo com as vítimas.