Deic: testemunha acusa agentes

Segundo Carina, os dois ônibus foram parados pelos policiais do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), no dia 28 de junho, na Marginal Tietê. Ela disse que os ônibus foram levados para uma rua perto do Deic e que os policiais mantiveram os passageiros nos coletivos por quatro horas, exigindo os R$ 100 mil. Como o acerto não foi feito, os levaram para a PF. Os acusados são Valmir Carvalho Leite, de 40, Marcelo Garcia Bilhordes, de 40, José Vandir Ferreira, de 40, e Carlos Benedito Felice Júnior, de 42. A defesa nega as acusações.

O delegado titular da 2.ª Delegacia de Crimes Contra a Fé Pública, José Roberto de Arruda, afirmou que os policiais não tinham autorização para parar os ônibus e que afastou três dos acusados.